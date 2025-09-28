Horoskopi javor i Brankos për të 12 shenjat, 29 shtator – 5 tetor 2025

Java sjell për secilën shenjë një kombinim emocionesh, provash dhe mundësish të reja.
Disa do të ndihen të mbrojtur nga yjet dhe do të marrin energji për të hapur rrugë të reja, të tjerë do të duhet të ushtrojnë më shumë durim dhe kujdes për të shmangur lodhjen apo tensionet.
Le t’i shohim parashikimet me radhë për secilën shenjë.
♈ Dashi (21 mars – 20 prill)
Energjia juaj është në kulm këtë javë. Në dashuri shfaqen pasione të papritura dhe sqarime që sjellin lehtësim, sidomos për çiftet që kanë pasur tensione kohët e fundit. Për beqarët, një takim i papritur mund të ndezë flakën e zemrës. Në punë, horizonti hapet me mundësi që i prisnit prej kohësh. Kujdes megjithatë me shëndetin: lodhja fizike mund t’ju kushtojë nëse e teproni. Ditët e enjte dhe të premte sjellin pak pengesa, por fundjava ju jep vrull dhe optimizëm të ri. Një javë me ulje-ngritje, por përgjithësisht e mbushur me gjallëri.
—
♉ Demi (21 prill – 20 maj)
Java nis me nevojë për qetësi dhe vetëkontroll. Tensionet mund të ndikojnë në marrëdhëniet me partnerin, ndërsa në punë pritet vonesë ose pengesë në projekte. Yjet ju këshillojnë të mos nxitoheni dhe të tregoheni të duruar, sepse nga e enjtja Venusi ju sjell një frymë më të qetë dhe momente dialogu me ata që doni. Shëndeti kërkon kujdes: pak pushim më shumë dhe ushqim i rregullt do t’ju bëjnë mirë. Java është një thirrje për të mos vrapuar, por për të dëgjuar zemrën dhe për të zgjedhur me maturi.
—
♊ Binjakët (21 maj – 21 qershor)
Për ju, java është si një valle emocionesh. Në dashuri nuk do t’ju mungojnë surprizat, qoftë për çiftet që rigjejnë afërsinë, qoftë për beqarët që mund të nisin një lidhje të re. Në punë, ndikimi i Mërkurit ju sjell ide të shkëlqyera dhe mundësi për projekte afatgjata. Duhet vetëm durim dhe vazhdimësi që të mos i lini gjërat përgjysmë. Shëndeti është i qëndrueshëm, sidomos nëse shtoni lëvizjen dhe aktivitetin e lehtë fizik. Ditët e mërkurë dhe të enjte janë veçanërisht të favorshme për të marrë vendime të rëndësishme.
—
♋ Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)
Java sjell thellësi emocionale dhe ndjeshmëri të madhe. Në dashuri mund të rikthehen fjalë apo mosmarrëveshje të vjetra, por yjet ju shtyjnë drejt faljes dhe hapjes së një faqeje të re. Në punë, lodhja dhe ngadalësitë mund të peshojnë mbi ju, sidomos në mesjavë. Të premten megjithatë mbërrin një lajm që ju ngre shpirtin dhe ju jep shpresë. Shëndeti ka nevojë për ritme më të qeta, me më shumë kohë për gjumë dhe relaks. E shtuna është dita më e mirë e javës: do të ndiheni më të qetë dhe më të mbushur me dashuri.
—
♌ Luani (23 korrik – 22 gusht)
Për ju, java është e ndritshme dhe plot mundësi. Në dashuri shkëlqeni, jeni tërheqës dhe plot pasion. Çiftet rigjejnë një lidhje të fortë, ndërsa beqarët kanë shanse për takime që ndezin emocionet. Në punë, projektet tuaja marrin vëmendje dhe hapen rrugë të reja bashkëpunimi. Shëndeti është i mbështetur nga energjia, që ju ndjek deri në fundjavë. E marta shënon një ditë me fat të veçantë: një propozim apo një takim mund t’ju hapë një kapitull të ri. Një javë ku ju ndiheni liderë dhe yjet ju vendosin në qendër të skenës.
—
♍ Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)
Kjo javë është e lidhur fort me reflektimin dhe vetëdijen. Në dashuri, ndjeni nevojë për më shumë sinqeritet dhe hapje. Mund të jetë momenti i duhur për të shprehur ndjenja apo shqetësime të mbajtura brenda. Në punë, vonesa të vogla ju bëjnë të humbisni durimin, por nga e enjtja qartësia rikthehet dhe pengesat zgjidhen. Shëndeti kërkon kujdes, sidomos për shkak të lodhjes dhe stresit. Yjet ju ftojnë të gjeni momente qetësie dhe dëgjimi të brendshëm. E diela është dita më e mirë për t’u rigjeneruar dhe për të rifituar energjinë.
—
♎ Peshorja (23 shtator – 22 tetor)
Java nis me disa pasiguri, por shumë shpejt yjet ju kthejnë dritën. Në dashuri, Venusi ju mbështet dhe krijon hapësirë për biseda të rëndësishme, që mund të forcojnë marrëdhëniet. Në punë, një projekt i mbetur pezull ka gjasa të marrë më në fund konfirmimin që prisnit. Shëndeti është i qëndrueshëm, por duhet shmangur tepria në ushqim apo angazhime. E premtja shënon ditën më të bukur: yjet ju dhurojnë mundësi të papritura. Ndiqni zemrën dhe mos kini frikë të tregoni anën tuaj më të mirë.
—
♏ Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)
Java nis me tensione në dashuri: çështje të vjetra mund të rikthehen duke krijuar pak trazira. Në punë ndiheni të lodhur dhe përpjekjet nuk marrin menjëherë vlerësimin e merituar. Kujdes shëndetin, sidomos me stresin dhe mendimet që rëndojnë. Ditët e mesit të javës nuk janë të lehta, por nga e shtuna situata ndryshon: rifitoni forcën tuaj të brendshme dhe energjinë për të ecur përpara. Duhet vetëm durim: qielli po ju përgatit një shpërblim pas këtyre provave.
—
♐ Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)
Kjo javë është e mbushur me optimizëm dhe entuziazëm. Në dashuri jeni të hapur, me buzëqeshje dhe lehtësi që tërheqin të tjerët; për beqarët ka mundësi për aventura të reja, ndërsa çiftet rifitojnë freskinë. Në punë, idetë tuaja marrin mbështetje dhe nisin të japin fryte. Shëndeti është i mirë, me energji të bollshme për të realizuar planet tuaja. E hëna dhe e marta janë ditë shumë të favorshme për të nisur një drejtim të ri. Yjet ju udhëheqin drejt një periudhe rritjeje dhe shprese.
—
♑ Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)
Java sjell përgjegjësi të mëdha dhe një ndjesi peshe. Në dashuri, partneri ose një person i afërt kërkon më shumë praninë tuaj, ndërsa ju mund të ndiheni të tërhequr nga angazhimet. Në punë, ngarkesa është e madhe dhe ndonjëherë e lodhshme, por me këmbëngulje do të arrini rezultatet. Shëndeti mund të pësojë rënie të lehtë, ndaj kujdesuni për energjinë dhe mos e teproni me oraret. E premtja dhe e shtuna ofrojnë hapësirë për frymëmarrje dhe rikthim në ekuilibër. Çdo gjë do të shkojë në vend, mjafton të ruani qetësinë.
—
♒ Ujori (21 janar – 19 shkurt)
Një javë që ka aromën e risive. Në dashuri, për beqarët nuk mungojnë takime të papritura që nxisin emocionet, ndërsa çiftet mund të sjellin më shumë gjallëri duke provuar diçka të re. Në punë, projektet krijuese gjejnë hapësirën e duhur për të marrë jetë. Shëndeti është i mirë, por duhet të kujdeseni për ritmet e ditës që ndonjëherë e shpenzojnë energjinë tuaj. E mërkura është dita më me fat: një ide ose një takim i rastësishëm mund t’ju çojë drejt zgjedhjeve të guximshme.
—
♓ Peshqit (20 shkurt – 20 mars)
Java nis me ëndrra dhe dëshira të forta. Në dashuri, ka nevojë për sinqeritet dhe qartësi: mos lini që heshtja t’i bëjë gjërat më të vështira. Në punë, ditët e para sjellin shpërqendrim dhe ulje të përqendrimit, por nga e enjtja ritmi përmirësohet. Shëndeti është delikat: kini kujdes për gjumin dhe pushimin. E shtuna është dita më e ndritshme, që ju jep mundësinë të rigjeni harmoninë e brendshme dhe të mbillni shpresë të re. Një javë që ndërlidh melankolinë me momente ndriçimi. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
