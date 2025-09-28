Java e re, 3 shenjat me fat nga Paolo Fox (29 shtator – 5 tetor 2025)

Kjo javë sjell kontraste të forta: disa shenja do të ndriçohen nga energjia, pasioni dhe mbështetja e yjeve, të tjerat do të ndihen të lodhura, të pasigurta ose të përfshira nga tensionet. Ja cilat janë shenjat më të favorizuara dhe ato që do ta kenë më të vështirë.
🌟 3 Shenjat më me fat
🏹 Shigjetari
Shigjetari është ndër protagonistët e javës. Energjia, optimizmi dhe guximi hapin dyer të reja. Në dashuri ka vend për emocione të reja dhe aventura të papritura, madje edhe një “shkëndijë” që mund të kthehet në histori të rëndësishme. Në punë, konfirmime dhe mundësi të reja e bëjnë këtë periudhë ideale për të bërë hapa të mëdhenj. Shëndeti është i mbështetur nga vitaliteti, por duhet ruajtur ekuilibri mes trupit dhe mendjes. Një javë e artë për të ecur përpara.
🦁 Luani
Luanit i buzëqesh fati. Karizma, pasioni dhe dëshira për të qenë në qendër e bëjnë të shkëlqejë si në dashuri ashtu edhe në punë. Marrëdhëniet romantike forcohen me dialog dhe intimitet, ndërsa për beqarët ka shumë mundësi për njohje të rëndësishme. Në punë, idetë e tyre frymëzojnë dhe marrin mbështetje. Kujdes vetëm të mos e teprojnë me autoritetin. Një javë ku ndihen të fuqishëm dhe të suksesshëm.
🏺 Ujori
Ujori hyn në një fazë shumë të begatë. Dashuria bëhet më e gjallë, me ndjenja që rigjallërohen për çiftet dhe surpriza për beqarët. Në punë, ide të reja e dallojnë nga të tjerët, duke hapur shanse për projekte të guximshme. Shëndeti përmirësohet me energji pozitive, por këshillohet të mos e teprojnë me shpërqendrime. Është një javë që i vendos mes më të favorizuarve, me frymëzim dhe guxim për të ndërmarrë iniciativa.
⛅ 3 Shenjat më pak me fat
🦀 Gaforrja
Gaforrja përballet me një javë të mbushur me ngadalësi, vonesa dhe shqetësime emocionale. Në dashuri, një distancë ose keqkuptim mund të rëndojë atmosferën. Në punë, pengesat krijojnë nervozizëm dhe ndjesinë se gjithçka ecën ngadalë. Shëndeti është i lidhur me gjendjen shpirtërore: rreziku i lodhjes mendore është i lartë. Vetëm fundjava sjell një lehtësim, duke i dhënë shpresë për një fillim më të mirë.
🐟 Peshqit
Peshqit e përjetojnë javën me ndjeshmëri të thellë dhe shpesh me iluzione që nuk gjejnë mbështetje në realitet. Në dashuri mund të idealizojnë shumë, duke u zhgënjyer shpejt. Në punë, pasiguritë dhe vonesat i lodhin. Shëndeti është i brishtë: duhet kujdes me gjumin dhe menaxhimin e stresit. Një javë e paqëndrueshme, ku duhet të mësojnë të dallojnë ëndrrën nga realiteti.
🐐 Bricjapi
Bricjapi e ndien këtë javë si të rëndë dhe introspektive. Në dashuri mund të bëhet më i mbyllur ose i ftohtë, duke krijuar distancë me partnerin. Në punë, presioni i përgjegjësive mund ta lodhë, prandaj nuk është koha për rreziqe: më mirë konsolidim sesa hap i madh. Shëndeti kërkon vëmendje, sidomos për lodhje fizike ose dhimbje të kockave. Një javë më shumë për reflektim sesa për veprim. /noa.al
