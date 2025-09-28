Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Arbër Hoxha tjetër gol spektakolar me Dinamon e Zagrebit! Video
Transmetuar më 28-09-2025, 20:07

KROACI – Në kuadër të raundit të tetë të elitës kroate në futboll, Dinamo Zagreb po shfaq një performancë të shkëlqyer duke udhëhequr me 2-0 ndaj Slaven Belupos, ku shqiptari Arbër Hoxha ishte ‘ylli’ i pjesës së parë.

Në minutën e 41-të, Dinamo arriti të thyente mbrojtjen kundërshtare. Hoxha mori topin në krahun e majtë, u zhvendos në qendër dhe, pas një kombinimi të shkëlqyer me Ljubicic-in, gjeti pozicionin ideal për të gjuajtur brenda zonës së penalltisë, duke shënuar për 1-0. Sulmuesi shqiptar nuk e festoi golin, pasi përballë kishte ish-klubin e tij, ku kishte luajtur për disa vite.

Vetëm pak minuta më vonë, në kohën shtesë të pjesës së parë, Dinamo shënoi golin e dytë. Kulenovic përfitoi nga një pasim i gabuar i mbrojtësit Crepuljan, ndërsa Hoxha i dha asistin perfekt për golin e dytë, duke vulosur epërsinë 2-0.

Me këtë paraqitje, Arbër Hoxha doli qartë si protagonist i 45 minutave të para, duke regjistruar një gol dhe një asist, dhe duke demonstruar nivel të lartë dhe ndikim të madh në skuadër.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

