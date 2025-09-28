Aksident dramatik me 5 persona të plagosur në Elbasan

Një aksident rrugor është shënuar në aksin Elbasan–Cërrik, në fshatin Valas, ku janë përfshirë dy automjete.
Sipas informacioneve zyrtare, automjeti me drejtues shtetasin B. V., 71 vjeç, është përplasur me automjetin e drejtuar nga shtetasi M. C., 29 vjeç.
Si pasojë e përplasjes, kanë mbetur të dëmtuar të dy drejtuesit e mjeteve, si dhe tre pasagjerë që udhëtonin në automjetin me drejtues shtetasin M. C.
Të gjithë të plagosurit janë transportuar menjëherë në Spitalin Rajonal të Elbasanit, ku po marrin ndihmën mjekësore të nevojshme dhe fatmirësisht ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
Ndërkohë, grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po vijon punën për përcaktimin e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit. /noa.al
