Dramë në dasëm! Ishte duke kërcyer me nusen, dhëndri humb jetën në mes të ceremonisë
Transmetuar më 28-09-2025, 19:05

Një ngjarje tragjike ka ndodhur në Egjipt, ku dasma, një nga momentet më të lumtura të jetës së një njeriu është kthyer në tragjedi.

Ashraf Abu Hakam ishte duke kërcyer me nusen e tij, i rrethuar nga dasmorë, kur papritmas është rrëzuar në tokë dhe ka humbur jetën.

Të ftuarit nxituan ta ndihmonin, por për fat të keq nuk arritën ta mbanin në jetë. Mjekët më vonë konfirmuan se ai kishte vdekur nga një atak në zemër.

