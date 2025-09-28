Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Masakër në një kishë në Miçigan. Vriten disa persona e plagosen disa të tjerë. I vihet zjarri ndërtesës
Transmetuar më 28-09-2025, 18:01

Miçigan- Një tjetër akt i rëndë kriminal është regjistruar në SHBA, pas ngjarjes me tre viktima dhe tetë të plagosur Karolinën e Veriut.

Këtë herë raportohet për të shtëna me armë në një Kishë Mormonësh në Grand Blanc, Michigan.

Sipas informacioneve paraprake, një person qëlluar me amrë zjarri duke vrarë rreth 8 persona.

Autoritetet thonë se autori është vrarë, ndërsa nga pamjet në rrjetet sociale dallohet Kisha e përfshirë nga flakët.

