Shokuese! Po i merrnin organet për dhurim, burri ringjallet dhe hap sytë

Në vitin 2021 në Kentucky, një ngjarje e pazakontë tronditi komunitetin mjekësor dhe ngriti pyetje mbi atë që ndodh në tru në momentet e fundit të jetës. Hoover, 36 vjeç, pësoi një atak kardiak pas një mbidoze droge dhe u shpall i vdekur klinikisht. Ai u zhvendos në tavolinën e operacionit për dhurimin e organeve, sipas procedurës standarde.
Megjithatë, rreth një orë më vonë, dëshmitarët raportuan lëvizje të papritura. Hoover filloi të lëvizte dhe të tregonte shenja gjallërie, duke detyruar dy mjekë të ndalonin procedurën. Një mjek i pranishëm tha për NPR se ai dukej gjallë, madje me lot në sy. Procedura për dhurimin e organeve u anulua, dhe Hoover mbeti nën kujdesin e motrës së tij, duke vuajtur nga dëmtime të kujtesës, të të folurit dhe të lëvizshmërisë.
Ngjarja e tij, e pazakontë dhe e pashpjegueshme nga ana mjekësore, ka nxitur studiuesit të studiojnë më me rigorozitet fenomenet që ndodhin në tru pas vdekjes klinike. Studime të fundit tregojnë se aktiviteti i trurit mund të vazhdojë, me shpërthime të valëve gama që lidhen me kujtesën dhe vetëdijen, edhe pas arrestit kardiak.
Këto zbulime po riformësojnë kuptimin e vdekjes dhe sugjerojnë se truri mund të përpiqet të përpunojë informacionin ose të ringjallë funksione të caktuara, edhe kur individi është shpallur klinikisht i vdekur, megjithëse mekanizmat mbeten ende misteriozë.
