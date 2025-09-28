Tentuan të kalojnë kanalin për në Angli me gomone, dy gra mbyten rrugës

ANGLI- Dy gra vdiqën duke u përpjekur të kalonin Kanalin Anglez të shtunën në mëngjes. Incidenti ndodhi gjatë natës në brigjet e Francës veriore, kur rreth 100 persona u nisën me një varkë të improvizuar për të shkuar në Mbretërinë e Bashkuar.
Gjashtëdhjetë persona nga kjo përpjekje u shpëtuan dhe aktualisht po kujdesen nga mbrojtja civile, sipas zyrtares franceze Isabelle Fradin-Thirode. Një çift dhe fëmija i tyre që vuante nga hipotermi e moderuar u dërguan me urgjencë në një spital në Boulogne. Gazeta franceze La Voix Du Nord raportoi se dy të vdekurat ishin gra somaleze.
Incidenti ndodhi gjatë natës në jug të plazheve të Neufchâtel-Hardelot në rajonin Pas-de-Calais. AFP tha gjithashtu se trupi i një emigranti tjetër u gjet të shtunën në mëngjes në një kanal që të çon në det në Gravelines, në një incident tjetër.
Të paktën 25 persona kanë vdekur deri më tani këtë vit duke u përpjekur të kalojnë këtë kalim të rrezikshëm me varka të vogla. Të premten, AFP tha se ekipi i saj pa “qindra” emigrantë në zonën Gravelines në Francën veriore duke u përgatitur të kalonin Kanalin nga plazhet sapo moti të bëhej i favorshëm.
Më herët këtë muaj, tre persona vdiqën, me shumë mundësi në një përplasje në fund të një varke të mbushur me njerëz, pranë brigjeve të Calais gjatë një përpjekjeje tjetër për kalim. Vitin e kaluar, 50 persona vdiqën ndërsa përpiqeshin të kalonin Kanalin, sipas incidenteve të regjistruara nga roja bregdetare franceze.
Më shumë se 30,000 njerëz kanë mbërritur në Mbretërinë e Bashkuar me varka të vogla deri më tani në vitin 2025 dhe më shumë se 50,000 kanë kaluar që kur Partia Laburiste erdhi në pushtet në korrik 2024. Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar është vënë nën presion në rritje për shkak të numrit të anijeve të vogla që kalojnë në Mbretërinë e Bashkuar dhe aplikimeve të azilkërkuesve.
Kohët e fundit, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar ranë dakord për një marrëveshje kthimi "një brenda, një jashtë, e cila u hartua si një pengesë për të ndaluar anijet të kalojnë Kanalin. Ajo propozon që për çdo emigrant që Mbretëria e Bashkuar kthehet në Francë, një emigrant tjetër që nuk kishte tentuar të kalonte Kanalin, por me një arsye të fortë për azil në Britani, do të vijë në anën tjetër.
Sir Keir Starmer i ka quajtur më parë kalimet kufitare krejtësisht të papranueshme dhe Sekretarja e Brendshme Shabana Mahmood ka thënë se kontrabandistët "e ligë" të njerëzve që fshihen pas tyre po shkaktojnë kaos në kufijtë tanë.
