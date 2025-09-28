Mposhti 3-1 në finale Bullgarinë, Italia shpallet Kampione Bote në Volejboll

FILIPINE – Ekipi kombëtar italian i volejbollit për meshkuj është Kampion Bote për herë të pestë në historinë e tij. Në Pasay City të Filipineve, Azzurrët e Fefè De Giorgi mposhti Bullgarinë 3-1 në finale (25-21, 25-17, 17-25, 25-10), duke mbrojtur titullin e fituar në vitin 2022 dhe duke përsëritur suksesin e ekipit kombëtar të femrave të Julio Velascos, duke përfunduar një vit magjik për volejbollin italian.
Në Mall of Asia Arena, u zhvillua një ndeshje e njëanshme, me Azzurrët që dominuan dy setet e para, duke ngadalësuar ritmin në të tretin dhe më pas duke fituar të katërtin. Romanò (22 pikë) dhe Bottolo (19 pikë) dominuan në këtë ndeshje. Sa i përket të tjerëve: 11 pikë për Michieletto, 9 për Anzani dhe nga 4 për Giannelli dhe Russo.
