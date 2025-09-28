Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Po transportonte 27 kilogramë kokainë, arrestohet shqiptari në Itali
Transmetuar më 28-09-2025, 13:24

ITALI – Policia italiane ka arrestuar një 47-vjeçar shqiptar pasi mbante në maknë 27 kilogramë kokainë. Pas kontrollit të bërë nga policia, rezultoi që ai e kishte fshehur lëndën narkotike nën sediljet e përparme, si në anën e shoferit ashtu edhe në atë të pasagjerit. Brenda tyre kishte pasur 24 blloqe kokaine, me një total prej 27.60 kilogramësh, e cila dyshohet se po transportohej. Gjatë operacionit, u sekuestrua kokaina, automjeti i përdorur për transportimin e drogës dhe dy telefona.

Pas kësaj ai u arrestua dhe u dërgua në burgun Piazza Lanza në Catania. Grandangoloa grigento raportoi se gjatë momentit të arrestimit, shqiptari 47-vjeçar u shfaq i panikosur dhe tentoi të gënjente policinë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...