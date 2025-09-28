Gara për Bashkinë e Tiranës, Noka: Përjashtojmë nga bashkëpunimi vetëm Arlind Qorin

Të mandatuarit e Partisë Demokratike patën një takim këtë të diel me sekretarin e Partisë së Lirisë, Tedi Blushi, në lidhje me zgjedhjet për bashkinë e Tiranës.
Pas mbledhjes, Flamur Noka u ndal te kandidatura e opozitës për kryebashkiakun e kryeqytetit, duke thënë:
“Ju siguroj që është çështje ditësh. Ne jemi opozitë dhe forcë demokratike, ndaj ndjekim hapat dhe procedurat, konsultohemi dhe më pas vendosim. E gjitha kjo është çështje ditësh dhe shumë shpejt do të keni emrin e kandidatit të opozitës. Siç e shikoni, dje e shtunë dhe sot e diel, ne sërish vazhdojmë me takime intensive me të gjitha forcat parlamentare dhe më pas me një konsultë me të tjerët, për të arritur në fund me kandidatin final dhe qëllimin që i duhet Tiranës Partitë parlamentare që përjashtohen është vetëm e majta radikale e Arlind Qorrit”.
Ndërkohë, sekretari i PL-së, Tedi Blushi thotë: “Kandidatura e opozitës do jetë gjithëpërfshirëse dhe jo kandidaturë e emëruar sikundër ka ndodhur me kandidaten e Partisë Socialiste. Përballë kandidates së COVID ne po zgjedhim vaksinën e duhur, e cila do shërojë një herë e përgjithmonë kryeqytetin.
Vaksina jonë përballë COVID-it të Edi Ramës sigurisht do jetë kandidaturë që do e ktheje Bashkinë e Tiranës në shërbim të qytetarëve dhe do i japë fund paligjshmërisë , korrupsionit dhe i krimit në këtë institucion”.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd