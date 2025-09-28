Bie zjarr në hyrjen e një pallati në Astir, flakët pushtojnë banesën

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 28-09-2025, 12:43
Përfshihet nga flakët një pallat në zonën e Astirit në Tiranë.
Në vendngjarje ndodhen forcat zjarrfikëse dhe policia. Bëhet me dije se flakët janë vendosur nën kontroll.
