Premiera e operës ‘Traviata’ në TKOB, rrëzohet në skenë Eva Golemi

Incident në TKOB gjatë premierës së “Traviata”
Një incident i papritur ndodhi mbrëmjen e djeshme në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit, gjatë premierës së operës së famshme “Traviata”.
Sopranoja e njohur Eva Golemi, e cila interpretonte rolin e Violetës, u rrëzua papritur në skenë në momentin dramatik kur personazhi i saj ndërron jetë në duart e Alfredos, të luajtur nga tenori protagonist.
Fillimisht, publiku e mori si pjesë të skenarit, por fakti që tenori nuk reagoi menjëherë dhe rënia dukej e parakohshme, ngriti dyshime për një problem shëndetësor real.
Stafi i TKOB ndërhyri menjëherë dhe thirri urgjencën. Ambulanca mbërriti në vendngjarje dhe i dha ndihmën e parë sopranos, e cila u transportua me urgjencë në spital për kontrolle të detajuara.
Pas ekzaminimeve mjekësore, fatmirësisht u konfirmua se Eva Golemi nuk ka pësuar dëmtime serioze. Megjithatë, mjekët i kanë rekomanduar të qëndrojë 10 ditë në pushim, për të shmangur çdo sforcim të mëtejshëm fizik e vokal.
Për pasojë, sopranoja nuk do të marrë pjesë në netët e ardhshme të shfaqjes “Traviata”. Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit pritet të njoftojë së shpejti publikun mbi ndryshimet në kastin artistik dhe vijimin e programit.
Noa.al mori një informacion zyrtar nga Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit dhe Ansamblit Popullor dhe mësoi se gjendja e Evës është e stabilizuar. "Nga informacionet që kemi, sopranoja është pak më mirë", tha në një prononcim për noa.al, Alma Zeneli nga TKOB. Ajo shtoi se sopranoja është aktualisht në spital nën kujdesin e mjekëve.
Noa.al u përpoq të marrë një prononcim edhe nga sopranoja Eva Golemi, por deri në publikimin e këtij lajmi nuk mori një përgjigje. /noa.al
