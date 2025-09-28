Identifikohet autori i dyshuar për vrasjen e biznesmenit italian në Tepelenë

Identifikohet autori i dyshuar për vrasjen e biznesmenit italian Edoardo Sarchi në Salari të Tepelenës.
Burimet bëjnë me dije për BW, se ai është një person nga Vlora dhe policia ka nisur aksionin për kapjen e tij.
Sipas burimeve, policia u rikthye në vendngjarje për të gjetur gëzhojën. Dyshohet se biznesmeni talian u qëllua nga një person i tretë. Person i tretë në ngjarje, ka qëlluar me plumb.
Policia e Gjirokastrës liroi mbrëmjen e së shtunës personat e shoqëruar për ngjarjen e Salarisë, ku mbeti i vrarë biznesmeni italian Edoardo Sarchi. Mes të liruarve janë edhe pjesëtarët e familjes Barçe. Mësohet se lirimi i personave të shoqëruar si të dyshuar fillimisht është bërë për mungesë provash.
