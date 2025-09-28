Selena Gomez martohet me Benny Blanco

Këngëtarja me famë botërore, Selena Gomez, i ka dhënë fund beqarisë. Ajo është martuar me producentin e njohur Benny Blanco, të shtunën.
Ceremonia u zhvillua në Santa Barbara, Kaliforni, në një ceremoni me miq dhe familjarë.
Selena ishte vërtet e mrekullueshme si nuse, e veshur me një fustan të Bardhë nga Ralph Lauren me detaje florale, ndërsa Benny dukej elegant si dhëndër në smokin Ralph Lauren me bow tie. Të dy dukeshin tërheqës dhe të lumtur në këtë ditë të veçantë.
