Polonia mbyll hapësirën ajrore pas sulmit masiv mbi Kiev. Ngre në ajër avionët luftarakë
Transmetuar më 28-09-2025, 08:44

Poloni- Pas sulmit masiv të Rusisë me dronë në kryeqytetin ukrainas, Polonia mbylli hapësirën ajrore pranë dy qyteteve të saj juglindore këtë mëngjes dhe forcat e saj ajrore u përgjigjën duke dërguar avionë luftarakë.

Forcat e Armatosura Polake thanë në X se kishin ngritur avionë luftarakë në hapësirën e tyre ajrore dhe kishin vendosur sisteme të mbrojtjes ajrore tokësore në gatishmëri të lartë në përgjigje të sulmeve ruse në Ukrainë.

Këto ishin masa parandaluese dhe kishin për qëllim mbrojtjen e hapësirës ajrore dhe qytetarëve polakë, veçanërisht në zonat ngjitur me Ukrainën, thanë forcat.

