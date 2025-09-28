Përleshje masive gjatë një aktiviteti politik në Indi, 39 të vd’ekur mes viktimave dhe fëmijë

Indi- Të paktën 39 persona kanë vdekur, përfshirë fëmijë, në një përplasje gjatë një tubimi politik në shtetin jugor indian të Tamil Nadu-së, thanë zyrtarët e shtetit.
Dhjetëra mijëra njerëz ishin mbledhur të shtunën në një aktivitet fushate për aktorin e shndërruar në politikan Vijay, në distriktin jugor Karur.
Mediat lokale raportuan se u vonua me disa orë. Pamjet e transmetuara në televizion treguan njerëz që po humbnin ndjenjat në turmat e mbushura me njerëz.
Kryeministri i Tamil Nadu-së, MK Stalin, u tha gazetarëve në Karur se 39 persona kishin vdekur, ndërsa 51 të tjerë po merrnin trajtim.
Ai tha se numri i të vdekurve përfshinte të paktën 17 gra, 13 burra dhe nëntë fëmijë.
Një kompensim prej një milion rupish (11,300 dollarë; 8,400 paund) do t’u ofrohet familjeve të të ndjerëve, shtoi Stalini, dhe do të ketë një hetim për incidentin.
Një burrë, anëtarët e familjes së të cilit ishin në ngjarje, foli për agjencinë indiane të lajmeve ANI nga jashtë një spitali.
“Dy fëmijët e vëllait tim ishin atje. Dy djem. I madhi vdiq, i vogli mungon. Të afërmit e mi, kunata ime, janë në kujdes intensiv. Çfarë duhet të bëj?” tha ai.
Në një deklaratë online, Vijay tha se zemra e tij ishte “e thyer” dhe se ai ishte në “dhimbje dhe pikëllim të padurueshëm dhe të papërshkrueshëm”.
Ai u dërgoi “ngushëllimet dhe ngushëllimet e tij më të thella” familjeve të atyre që vdiqën dhe lutje për një “shërim të shpejtë” atyre në spital.
Kryeministri i Indisë, Narendra Modi, në një postim në X, tha se incidenti ishte “i pafat” dhe “thellësisht trishtues”.
Përplasjet vdekjeprurëse nuk janë të rralla në Indi dhe vetëm këtë vit ka pasur disa incidente të ngjashme tragjike, duke përfshirë ato në festivalin e famshëm hindu Kumbh Mela dhe jashtë një stadiumi kriketi
