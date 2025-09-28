Misteri i vrasjes së biznesmenit italian, policia liron personat e shoqëruar

Policia e Gjirokastrës liron personat e shoqëruar për ngjarjen e Salarisë, ku mbeti i vrarë biznesmeni italian Edoardo Sarchi. Mes të liruarve janë edhe pjesëtarët e familjes Braçi. Mësohet se lirimi i personave të shoqëruar si të dyshuar fillimisht është bërë për mungesë provash.
Sipas burimeve jozyrtare ka qenë një person i jashtëm. Ai që ka qëlluar drejt dy automjeteve dhe që ende është në kërkim nga policia.
Dëshmitë e të shoqëruarve dhe personave në vendngjarje duket se kanë zbardhur rrethanat e ngjarjes që tronditi opinionin publik dhe ngriti disa hipoteza dhe pista hetimi.
Pritet policia të dalë me një komunikatë të plotë ku të sqarojë detaje mbi ngjarjen e ndodhur në Salari të Tepelenës.
