Klasifikimi ditor, renditja e 12 shenjave sipas Paolo Fox, e diel 28 shtator 2025

Kjo e diel sjell një atmosferë të larmishme për të gjitha shenjat e zodiakut.
Disa do të ndriçohen nga energjia, kreativiteti dhe fitoret e merituara, të tjera do të ndihen më të ngarkuara nga emocione të forta ose nga vendime që kërkojnë kujdes.
Paolo Fox i vendos shenjat në një renditje nga më e favorizuara tek ajo që duhet të lëvizë me më shumë maturi.
🥇 1. Luani ♌
Shenja më me fat e ditës. Luani ndriçon me magnetizëm dhe vitalitet. Në dashuri, marrëdhëniet marrin pasion, ndërsa në punë vijnë konfirmime që rrisin besimin dhe statusin. Një fitore personale shënon një hap përpara në rritjen tënde. Dita është e mbushur me energji dhe sukses.
—
🥈 2. Shigjetari ♐
Shigjetari përjeton një ditë plot optimizëm, energji dhe hapje ndaj aventurës. Udhëtimet, takimet dhe kontaktet e reja janë të favorizuara. Në dashuri, dëshira për liri dhe risi sjell atmosferë të gjallë. Në punë, idetë hapin horizonte të reja. Një ditë që të çliron dhe të frymëzon.
—
🥉 3. Peshorja ♎
Një ditë e mbushur me harmoni dhe ekuilibër. Peshorja gjen qetësi në dashuri dhe mundësi për takime të reja për beqarët. Në punë, edhe vendimet më të vogla sjellin efekte të dukshme. Një gjest ose një buzëqeshje mund të kthehen në shenjë fati. Dita është e bukur dhe e lehtë.
—
4. Binjakët ♊
Energjia e kësaj të diele është e gjallë dhe stimuluese. Binjakët janë në qendër të bisedave interesante dhe shkëlqejnë në komunikim. Në dashuri, ka hapësirë për lojë e kureshtje, por nevojitet qartësi. Në punë, lajme të vogla sjellin guxim përpara. Një surprizë mund të të befasojë këndshëm.
—
5. Ujori ♒
Një ditë e lirë dhe e paparashikueshme. Ujori ndjen frymëzim dhe ka mundësi të shprehë origjinalitetin në punë dhe në marrëdhënie. Në dashuri, kërkon dialog të sinqertë dhe lehtësi. Mund të ndodhin surpriza të papritura, por pozitive. Është dita e duhur për të besuar në intuitën e momentit.
—
6. Peshqit ♓
Dita për Peshqit është e ndjeshme dhe e mbushur me intuitë. Në dashuri, çiftet përjetojnë ëmbëlsi, ndërsa beqarët mund të ndihen të tërhequr nga lidhje të reja romantike. Në punë, frymëzimi është i fortë, por gjërat duhen lënë të zhvillohen natyrshëm. Një mesazh i brendshëm ose një ëndërr do të ketë rëndësi të veçantë.
—
7. Demi ♉
Demi ndjen nevojën për stabilitet dhe qetësi. Në dashuri, gjestet e sinqerta forcojnë marrëdhënien. Në punë, mund të marrësh një vlerësim që të forcon vetëbesimin. Megjithatë, kujdes me ngurtësinë dhe kokëfortësinë: fleksibiliteti sjell rezultate më të mira. Dita është e qëndrueshme, por pa teprime.
—
8. Virgjëresha ♍
Virgjëresha është e përqendruar te rendi dhe qartësia. Në dashuri, gjestet konkrete vlejnë më shumë se fjalët. Në punë, kujdes ndaj detajeve të lëna pas dore. Në shëndet, kërkohet kujdes ndaj stresit dhe ushqyerjes. Është një ditë për stabilitet, por me nevojën për të gjetur ekuilibër mes logjikës dhe qetësisë shpirtërore.
—
9. Bricjapi ♑
Dita sjell fokus tek detyrat dhe përgjegjësitë. Bricjapi mendon për të ardhmen dhe planifikon me seriozitet. Në dashuri, gjestet e pjekura japin siguri. Në punë, projektet fillojnë të hedhin rrënjë. Një ditë e fortë, por e mbushur me angazhime, më shumë për punë se për argëtim.
—
10. Gaforrja ♋
Një ditë introspektive dhe emocionale. Gaforrja ka nevojë për intimitet dhe afërsi, por rrezikon të ndjehet e pambrojtur. Në dashuri, kërkon më shumë ngrohtësi dhe dëgjim. Në punë, është më mirë të presësh sesa të nxitohesh. Një cikël i brendshëm po mbyllet, duke sjellë qetësi, por rruga nuk është e lehtë.
—
11. Akrepi ♏
Akrepi përjeton një ditë shumë intensive. Pasioni në dashuri është i lartë, por rrezikon konflikte për shkak të xhelozisë. Në punë, një ide ka potencial të madh, por emocionet e forta mund të lodhin. Një e vërtetë del në pah, duke sjellë tronditje, por edhe rilindje. Një ditë që kërkon shumë vetëkontroll.
—
12. Dashi ♈
Shenja më e vështirë e ditës. Edhe pse plot energji, Dashi rrezikon të humbasë ekuilibrin. Në dashuri, pasioni pa durim mund të kthehet në tension. Në punë, intuitat janë të mira, por vendimet e nxituara prishin qartësinë. Shëndeti është i ndikuar nga stresi. Këshilla është të ngadalësosh ritmin dhe të marrësh frymë para se të veprosh. /noa.al
Horoskopi i Paolo Fox për të dielën, 28 shtator 2025 për të gjitha shenjat
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd