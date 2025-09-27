Shenjat më me fat dhe më pak të favorshme sipas Paolo Fox, për ditën e diel, 28 shtator 2025

Kjo e diel sjell për disa shenja entuziazëm, kreativitet dhe fitore personale, ndërsa për të tjera kërkon kujdes ndaj emocioneve të forta, vendimeve të nxituara dhe lodhjes mendore.
Paolo Fox ndan fituesit e ditës dhe ata që duhet të tregojnë maturi për të ruajtur ekuilibrin. Lexoni në noa.al transkriptin e transmetimit radiofonik.
🌟 3 Shenjat më me fat
1. Luani ♌
Luani ndriçon me dritën e tij të zakonshme dhe merr rolin kryesor të ditës. Në dashuri, gjestet pasionante e afrojnë me partnerin, ndërsa beqarët tërheqin vëmendje me sharmin e tyre. Në punë, arrin konfirmime që rrisin besimin dhe ambicien. Kartat paralajmërojnë një fitore personale, një arritje që shënon rritje të dukshme. Një ditë plot energji dhe kënaqësi.
—
2. Shigjetari ♐
Shigjetari e kalon të dielën me optimizëm dhe vitalitet. Është dita ideale për udhëtime, takime dhe përjetime të reja. Në dashuri, liria bashkohet me dëshirën për risi, ndërsa beqarët përjetojnë emocione të gjalla. Në punë, kontaktet e reja hapin perspektiva të rëndësishme. Kartat tregojnë një takim që ndriçon rrugën e tij. Është një ditë e fortë, çliruese dhe me mundësi për ndryshim pozitiv.
—
3. Peshorja ♎
Peshorja shijon një ditë plot harmoni dhe lehtësi. E diela është e përshtatshme për të qetësuar marrëdhëniet dhe për të gjetur ekuilibër të brendshëm. Në dashuri, ndjenjat shprehen hapur dhe pastër, ndërsa në punë edhe vendime të vogla sjellin efekte të mëdha. Kartat paralajmërojnë një takim që rikthen emocione të harruara. Një ditë ku bukuria dhe qetësia bëhen forca e saj.
—
⚠️ 3 Shenjat më pak të favorshme
1. Dashi ♈
Energjia është e lartë, por rrezikon të humbasë qartësinë. Në dashuri, pasioni është i fortë, por pa durim mund të kthehet në konflikt. Në punë, intuitat janë të mira, por vendimet impulsive prishin ekuilibrin. Shëndeti kërkon pushim për të shmangur stresin. Është një ditë që kërkon qetësi dhe reflektim para veprimit.
—
2. Akrepi ♏
Akrepi ndjen emocionet shumë intensivisht. Në dashuri, pasioni është i madh, por xhelozia mund të dëmtojë lidhjet. Në punë, një ide e fortë mund të sjellë sukses, por tensionet emocionale e lodhin. Kartat flasin për një të vërtetë që del në dritë, duke sjellë tronditje, por edhe qartësi. Një ditë që kërkon kontroll të brendshëm.
—
3. Gaforrja ♋
Gaforrja ka nevojë për ngrohtësi dhe intimitet, por rrezikon të ndjehet e pambrojtur. Në dashuri kërkon afërsi, por mund të mbingarkohet nga emocionet. Në punë më mirë të presë momentin e duhur për të vepruar, pasi gjërat janë ende në zhvillim. Kartat tregojnë mbylljen e një cikli që sjell qetësi, por procesi mund të jetë i lodhshëm. Është një ditë introspektive që kërkon kujdes ndaj vetes.
Horoskopi i Paolo Fox për të dielën, 28 shtator 2025 për të gjitha shenjat
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
