Plagosja në Tiranë, një burrë sulmoi kunatin me pistoletë (Emrat)
Transmetuar më 27-09-2025, 18:48

Plagosja në Tiranë, më herët sot pasdreke erdhi pas një konflikti mes dy kunetërish duke precipituar në përdorim arme zjarri.

Policia e Tiranës tha se në momentin e ngjarjes dy personat gjendeshin në shtëpinë e të plagosurit në rrugën “Llambi Bonata” në Kombinat.

Plagosja me armë zjarri raportohet të ketë ndodhur pas një konflikti për motive të dobëta.

Hetimi sugjeron se 41-vjeçari Misir Tanushi plagosi me armë zjarri kunatin e tij, Genci Mullaymeri 56 vjeç.

I plagosuri u dërgua dhe ndodhet në spital, aktualisht jashtë rrezikut për jetën.

Pas njoftimit, shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 6 kanë mbërritur në vendngjarje, kanë siguruar zonën dhe kanë ndërhyrë për të kapur autorin.

Pas veprimeve të shpejta dhe ndërhyrjes në kohë, shtetasi M. T. u shoqërua në Komisariat për veprime të mëtejshme hetimore.

Në vijim të veprimeve punohet për kapjen e shtetasit N. S., 29 vjeç, i cili dyshohet se në momentin e ngjarjes ka qenë prezent në banesë dhe më pas është larguar.

Foto arkiv

