Vdekja tragjike e vëllait të Gjestit/ Egli Tako pranë ish-partnerit! Kush nga ish-banorët e BBV4 mori pjesë në varrim
Transmetuar më 27-09-2025, 18:40

Pejë- Sot në Pejë u mbajt ceremonia mortore e 15-vjeçarit Eldion Kelmendi, vëllait të reperit të njohur Gjesti, i cili humbi tragjikisht jetën ditën e djeshme në një aksident.

Ceremonia u zhvillua në orën 17:00, ku morën pjesë familjarë, miq të ngushtë dhe shumë figura publike, të cilët qëndruan pranë Gjesti në këtë moment të vështirë.

Mes të pranishmëve ishin Egli Tako, Rizarta Hoxha, Valbona Mhilli, Danja Koka, si dhe këngëtarët Dafina Zeqiri dhe Yll Limani, të cilët shprehën mbështetje dhe solidaritet për familjen Kelmendi.

