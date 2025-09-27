Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Humbi jetën në një aksident tragjik, me dhimbje e lot ndër sy, Gjesti i jep lamtumirën e fundit vëllait të tij
Transmetuar më 27-09-2025, 18:26

Në fshatin Bllagajë të Pejës, iu dha lamtumira e fundit Eldion Kelmendit, vëllait të Gjestit, fituesit të edicionit të katërt të BigBrother Vip, i cili humbi jetën në moshën 15-vjeçare si pasojë e një aksidenti tragjik me motor.

Në ceremoninë mortore morën pjesë familjarë, miq, si dhe shumë fytyra publike, që u bashkuan për t’i dhënë ngushëllimet e fundit familjes Kelmendi.

Në fotot e publikuar në rrjetet sociale shihet këngëtari me lot në sy duke i dhënë lamtumirën e fundit vëllait të tij.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

