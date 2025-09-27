Humbi jetën në një aksident tragjik, me dhimbje e lot ndër sy, Gjesti i jep lamtumirën e fundit vëllait të tij

Në fshatin Bllagajë të Pejës, iu dha lamtumira e fundit Eldion Kelmendit, vëllait të Gjestit, fituesit të edicionit të katërt të BigBrother Vip, i cili humbi jetën në moshën 15-vjeçare si pasojë e një aksidenti tragjik me motor.
Në ceremoninë mortore morën pjesë familjarë, miq, si dhe shumë fytyra publike, që u bashkuan për t’i dhënë ngushëllimet e fundit familjes Kelmendi.
Në fotot e publikuar në rrjetet sociale shihet këngëtari me lot në sy duke i dhënë lamtumirën e fundit vëllait të tij.
