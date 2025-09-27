Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Fund i dhimbshëm për një grua në Lezhë
Transmetuar më 27-09-2025, 17:10

Lezhë – Fund i dhimbshëm për një grua në Lezhë pasi gjeti vdekjen në moshë ende jo të thyer duke e zënë korrenti.

Ngjarja ka ndodhur pak minuta më parë në fshatin Grykë Zezë, Lezhë, raporton noa.al duke cituar policinë lokale.

Ajo tha se shtetasja P. P., rreth 67 vjeçe, dyshohet se në oborrin e banesës së saj ka rënë në kontakt me energjinë elektrike dhe për pasojë ka humbur jetën.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes. /noa.al

