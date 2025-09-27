Vrasja e biznesmenit italian në Tepelenë, merren në pyetje ortaku me të birin

Njëzet vjet pasi zgjodhi të jetojë në Shqipëri, italiani 44 vjeçar Edoardo Sarchi mbeti i vdekur pasi u qëllua me armë zjarri në rrethana të paqarta në Salari të Tepelenës.
Orët e fundit, po kryhen hetime policore dhe aktualisht raportohet se ortaku i të ndjerit bashkë me djalin e vet janë shoqëruar në polici, për të zbuluar më tepër detaje dhe për të hedhur dritë mbi atë çfarë mund të ketë ndodhur.
Ortaku i tij, Eqerem Braçe dëshmoi se një person hapi zjarr drejt automjetit.
Ndërkohë, ekspertiza mjekoligjore hedh dyshime se viktima ka humbur jetën si pasojë e një goditjeje të fortë në kokë, që i ka shkaktuar gjakderdhje fatale.
Në polici është shoqëruar edhe Gazment Braçe, djali i ortakut të viktimës në fabrikën e tullave “Tegola Edil Centro”. Sipas hetimeve, Gazmenti ndodhej në vendin e ku ndodhi ngjarja, nga ku më tej ishte larguar.
Shkak i vrasjes paraprakisht dyshohet një mosmarrëveshje mes dy ortakëve, biznesmenit italian Edoardo Sarchi, si edhe shtetasit Eqerem Braçe, gjithashtu i shoqëruar nga policia.
Raportohet se babë e bir, Eqerem dhe Gazment Braçe, jetonin në Tiranë, ndërsa në fshatin ku ndodhi krimi kishin një banesë të cilën e kishin restauruar dhe shkonin herë pas here për të qëndruar.
Italiani ishte administrator i një fabrike të madhe tullash me qendër në Tiranë, Tegola Edicentro me qendër në Laprakë.
Viktima, nga Varese e Italisë, kishte dalë me 4 persona për gjah në zonën e Salari.
Ai u gjet pa shenja jete në rrugë, te vendi i njohur si Dilan, mes Salarisë dhe Nivicës dhe katër personat që e shoqëronin njoftuan policinë duke raportuar se e gjetën të vdekur. Të katërt janë shoqëruar në polici.
Ka qenë ortaku i viktimës, i cili ka njoftuar policinë për vrasjen e 44-vjeçarit italian. Në versionin e tij të dhënë për policinë, ka deklaruar se një person i ka dalë para automjetit dhe ka qëlluar në drejtim të tyre.
Ai është shprehur se ka tentuar t’i japë ndihmën e parë viktimës duke nxjerrë trupin nga automjeti dhe më pas ka njoftuar policinë.
Sipas tij, personi që i ka qëlluar është larguar në drejtim të paditur, dhe për shkak të errësirës s’ka mundur ta identifikojë.
Kjo dyshohet se është arsyeja se pse trupi i pajetë i 44-vjeçarit italian ndodhej jashtë makinës, sipas dëshmisë së dhënë nga Eqerem Braçe.
Çfarë ndodhi në Salari
Rreth orës 00:30, në fshatin Salari, në vendin e quajtur "Dilan", në rrugë është gjetur pa shenja jete shtetasi italian Edoardo Sachi, 44 vjeç, banues në Tiranë, i cili dyshohet se është vrarë me armë zjarri.
Shërbimet e Policisë, me marrjen e njoftimit, shkuan në vendin e ngjarjes.
Në trup i është gjetur vetëm një plagë në kofshën e djathtë, dhe dyshohet se ka humbur jetën nga hemoragjia.
Policia po heton dy pista. E para, vrasja nga pakujdesia me armë gjahu dhe e dyta, vrasje me dashje nga njëri prej personave që gjendet i shoqëruar në Policinë e Gjirokastrës.
Është ngritur një grup i posaçëm hetimor, i cili, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon intensivisht për sqarimin e rrethanave, dokumentimin ligjor, si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorit/ëve.
Ndërkohë, shërbimet e Policisë, në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Policisë Fier dhe Vlorë, po ushtrojnë kontrolle në zonë dhe ambiente të ndryshme, për kapjen e autorit/ëve.
