Shenjat më me fat sipas Paolo Fox, e shtunë 27 shtator 2025

Yjet e kësaj të shtune sjellin energji të forta dhe kontraste: disa shenja do të gëzojnë fuqi, harmoni dhe mundësi të reja, ndërsa të tjerat duhet të tregojnë kujdes ndaj stresit, vendimeve impulsive dhe emocioneve të tepërta. Paolo Fox veçon fituesit e ditës dhe ata që duhet të lëvizin me më shumë maturi.
🌟 3 Shenjat më me fat
1. Luani ♌
Luani spikat si lider i kësaj të shtune. Dielli i jep magnetizëm, karizëm dhe forcë për të ndriçuar në dashuri dhe punë. Çiftet gjejnë pasion të fortë, beqarët shkëlqejnë dhe tërheqin vëmendje kudo. Në punë, një projekt merr hov ose vlerësim të merituar. Shëndeti është i mbushur me energji dhe vitalitet. Është dita ideale për të marrë skenën dhe për të ndërtuar suksese të dukshme.
—
2. Peshorja ♎
Një ditë e mbushur me harmoni dhe lehtësi. Peshorja ndjen mbështetjen e Hënës që nxit marrëdhëniet, takimet dhe bashkëpunimet. Në dashuri, çiftet ndihen më të afërt, ndërsa beqarët kanë mundësi për njohje të reja të këndshme. Në punë, bashkëpunimi dhe diplomacia sjellin rezultate të qarta. Shëndeti përmirësohet falë qetësisë së brendshme. Një buzëqeshje ose një gjest i thjeshtë mund të shndërrohet në shenjë fati.
—
3. Shigjetari ♐
Energjia pozitive e Shigjetarit e bën ditën e tij plot aventura dhe optimizëm. Në dashuri, atmosfera është e lehtë dhe e gëzuar, duke forcuar marrëdhëniet dhe duke sjellë flirte për beqarët. Në punë, idetë krijuese hapin perspektiva të reja dhe mund të sjellin lajme të mira. Shëndeti është i mbrojtur nga një energji e gjallë, edhe pse kërkohet pak pushim. Është një ditë që fton të eksplorosh dhe të besosh në surprizat e fatit.
—
⚠️ 3 Shenjat më pak të favorshme
1. Dashi ♈
Edhe pse ka mundësi të reja, Dashi rrezikon të bjerë në impulsivitet. Në dashuri, mosmarrëveshjet mund të lindin nga mungesa e dëgjimit dhe durimit. Në punë, guximi është i vlefshëm, por vendimet e nxituara prishin ekuilibrin. Shëndeti është i ndikuar nga stresi dhe mungesa e pushimit. Paolo Fox të kujton të mbështetesh te intuita, por pa u lëshuar pa kontroll.
—
2. Virgjëresha ♍
Dita i vendos Virgjëreshës përpara zgjedhjesh praktike dhe ngarkesë pune. Në dashuri rritet nevoja për siguri, por mund të ndihesh i pasigurt ndaj të ardhmes. Në punë, detajet e lëna pas dore kërkojnë korrigjime të menjëhershme. Shëndeti është i brishtë: ushqimi dhe pushimi duhet të trajtohen seriozisht. Paolo Fox të këshillon të mos jesh shumë i ashpër me veten dhe të pranosh papërsosmërinë si pjesë e rrugëtimit.
—
3. Akrepi ♏
Akrepi jeton një ditë të fuqishme, por emocione shumë të forta mund të rëndojnë mbi qetësinë e tij. Në dashuri, pasioni është i lartë, por rrezikon konflikte ose tensione. Në punë, një projekt i madh kërkon shumë energji dhe vëmendje. Shëndeti kërkon kujdes ndaj gjumit dhe nervave. Paolo Fox të fton të mos lësh veten pas intensitetit, por të gjesh ekuilibër që të ruash stabilitetin. /noa.al
Horoskopi i Paolo Fox për të shtunën, 27 shtator 2025 për të 12 shenjat e zodiakut
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd