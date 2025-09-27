Me zemër të thyer…Vëllai i tij humbi jetën në një aksident tragjik, reagon Gjesti

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 27-09-2025, 10:44
Me zemër të thyer, familjarë, miq dhe të afërm do t’i japin sot lamtumirën Elidion Kelmendit, vëllait të Gjestit, i cili humbi jetën tragjikisht në një aksident rrugor.
Varrimi do të bëhet sot më 27 shtator, në orën 17:00.
Njoftimi është bërë nga stafi i Gjestit në rrjetin social Instagram.
Postimi i Gjestit:
