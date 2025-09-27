Vihen në pranga gjashtë shqiptarë në Greqi. Mes tyre edhe një 73-vjeçare! Autoritetet zbulojnë 1.1 ton marijuanë dhe arsenal armësh (PAMJET+EMRAT)

GREQI- Autoritetet greke kanë njoftuar shkatërrimin e një rrjeti kriminal që mbante një plantacion kanabisi të pajisur plotësisht dhe trafikonte sasi të mëdha kanabisi të papërpunuar. Në operacionin e 25 shtatorit 2025, u sekuestruan gjithsej 1.1 ton kokainë dhe 1,640 fidanë, ndërsa të ardhurat e paligjshme nga aktivitetet e organizatës vlerësohen të paktën në 8,000,000 euro. Nga sasia e drogës nonkuptohet se se organizata ishte e aftë të furnizonte një qark të gjerë trafikimi.
Gjithashtu bëhet me dije se kreu i grupi kriminal ishte 39-vjeçari Fatjon Prendi, ndërsa pas tij në hierarki vinte 36-vjecari Elson Ndreca. Si bashkëpunëtorë të tyre në ruajtje dhe magazinimin e drogës, parave, celularëve dhe transportin e kreut të grupit, u vunë në pranga dhe 35-vjeçarja Brisejda Cami, 73-vjeçarja Pashke Gega dhe 35-vjeçarja Zoje Ndoj. Në pranga gjatë operacionit ra edhe 50-vjeçari Arben Mashi, të cilit iu gjet dhe sekuestrua një thikë, ndërkohë që rezultoi se jetonte në mënyrë të paligjshme në Greqi.
Prendi rezulton me precedentë penalë në Greqi për tentativë vrasje dhe grabitje në bashkëpunim dhe ndodhej në masën detyrim paraqitje, ndërsa 50-vjecari Arben Mashi rezulton me precedentë penalë për organizatë kriminale, drogë e armë si dhe shkelje të ligjit mbi emigrantët.
Nga kontrollet e kryera në shtëpi, si dhe në një zonë të pyllëzuar, u gjetën dhe u konfiskuan, 1,640- fidanë kanabisi, 1- ton, -161- kilogramë dhe -161- gramë kanabis të papërpunuar, 4.3- gramë kokainë dhe 3.5- gramë ketaminë. Po ashtu gjatë kontrollove policia greke gjeti dhe sekuestroi edhe 2 pistoleta, 1 Kallashnikov, 1 granatë, 134 fishekë, 1 thikë, 4 peshore elektronike, 3 automjete, 17 celularë, 12.250 euro false, 120 euro, 1900 lekë, 70 paund, 22 dollarë amerikanë, 10 dollarë kanadezë dhe 20 franga zviceriane.
Grupi kriminal kishte kultivuar drogë në Greqi dhe kishte arritur të nxirrte prodhimin, ndërkohë që tregëtonte edhe kokainë dhe droga të tjera sintetike. Operacioni i policisë u zhvillua në zona të ndryshme të Athinës dhe Arkadias.
