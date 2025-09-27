Roma do të përballet me masa të ashpra nga UEFA për trazirat e tifozëve në Nice…

ITALI – Ndërsa një thirrje për paqe kundër tmerreve të luftës ngrihet nga e gjithë bota, futbolli vazhdon të njolloset nga incidente të dhunshme që i shndërrojnë qytetet në fusha beteje.
Ngjarjet në Nice kanë zemëruar zyrtarët e UEFA-s – imazhet e policisë së trazirave dhe tifozëve që kërkojnë konfrontim fizik janë bërë virale – dhe në fund të fundit do të kenë pasoja në fushatën evropiane të Romës.
Klubi ishte tashmë nën shqyrtim për ngjarjet në Budapest në vitin 2023 (trazirat në aeroport dhe në Puskas Arena) dhe ato në Bilbao sezonin e kaluar (përplasjet në stadiumin San Mamés).
Kështu, pas një totali prej 103 arrestimesh, organi disiplinor i Nyon thuhet se po përgatit një goditje: Tifozët verdhekuq rrezikojnë të mos jenë në gjendje të ndjekin ekipin e tyre jashtë Italisë për një kohë, të paktën për ndeshjet e tjera jashtë fushe në fazën e parë, dy në Glasgow (Rangers dhe Celtic) dhe një në Athinë (Panathinaikos).
Masa pritet sot. Në kryeqytetin grek në veçanti, pavarësisht binjakëzimit midis Curva Sud dhe ultrasve bardhezi në Portën 13, ekziston frika e një lufte guerile me tifozët e Olympiakosit, gjithashtu rivalë të verdhekuqve. Kjo ka ndodhur edhe në të kaluarën.
Trazirat në Nisë…
Kaosi shpërtheu të paktën tre herë në Nisë. E para ndodhi të martën rreth orës 22:30, kur mbështetësit e Romës filluan të hidhnin objekte drejt policisë në sheshin qendror Place Masséna. Disa minuta më vonë, u shfaqën ultrasit e Nisës, duke nisur një lloj gjuetie.
Ndërkohë, mbështetës të tjerë të Romës po udhëtonin përgjatë autostradës dhe u kapën nga xhandarmëria (rasti i dytë), e cila gjeti një arsenal të vërtetë në pikat e ndryshme të kontrollit: thika, shufra hekuri, sende të topitura, lopata, tuba plastikë, grushte dhe çekiçë.
Masat…
Kështu u vunë në lëvizje masat kufizuese. Nga më shumë se njëqind të ndaluarit, 89 u liruan pasi kaluan më shumë se një ditë në stacionin e policisë dhe jo para se t’u jepej një ndalim gjashtëmujor për t’u paraqitur në departamentin e Alpes-Maritimes.
Trembëdhjetë tifozë, të identifikuar si pronarë të sendeve, do të paraqiten para gjykatës së Nicës, me shumë mundësi më 26 nëntor, duke kaluar praktikisht dy muaj në paraburgim. Ata akuzohen për "pjesëmarrje në një grup me qëllim planifikimin e dhunës së qëllimshme kundër personave ose shkatërrimin e pronës, dhe posedim të ndaluar të armëve".
Disa po ndiqen penalisht për "shoqatë me qëllim kryerjen e akteve të rënduara të dhunës". Ata përballen me pesë vjet burg. Rasti i tretë i kaosit ndodhi pranë stadiumit: Tifozët e Nicës sulmuan autobusët që transportonin tifozët e Romës.
Policia duhej të ndërhynte me gaz lotsjellës dhe sprej me piper, por lagjja ku ndodhet Allianz Riviera mbeti e mbyllur deri në orën 1:00 të mëngjesit, e aksesueshme vetëm për punëtorët, forcat e rendit dhe ambulancat.
