‘Një person na doli para dhe hapi zjarr’! Vrasja e biznesmenit italian, zbardhet dëshmia e shoferit!

Shoferi i biznesmenit italian të vrarë në Salari të Tepelenës pak pas mesnate, ka dëshmuar për uniformat blu se si ka ndodhur ngjarja e rëndë.
Italiani Edoardo Sarchi udhëtonte me automjet bashkë me disa persona të tjerë.
Sipas informacioneve paraprake dhe dëshmisë së shoferit, një person (G.B) u doli përpara makinës dhe ngriti dorën për ta ndaluar dhe në atë moment autori ka hapur zjarr duke qëlluar shtetasin italian.
Autori i dyshuar i vrasjes është identifikuar si Gazmend Braçi, policia ka ngritur disa postblloqe në zonë për kapjen e tij.
