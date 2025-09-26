Dështon ndalimi i telefonave në shkolla, urdhri i ministrisë së Arsimit mbetet propagandë

Urdhri i ri i Ministrisë së Arsimit për ndalimin e përdorimit të telefonave jo vetëm gjatë procesit mësimor, por edhe gjatë qëndrimit në mjediset shkollore mbetet një urdhër teorik, pasi nga një vëzhgim i Top Channel duket se nxënësit e kanë të vështirë të shkëputen nga pajisjet teknologjike.
“Tani jo të gjithë do binden. Telefoni është pjesë e përditshmërisë s’ke ç’bën…”, thotë një maturante.
Rregullat jo të gjithë i zbatojnë. Gjatë pushimit të gjatë, në oborre apo edhe në korridoret e shkollës gjen adoleshentët me telefona në duar, edhe pse nuk është e lejuar. Por nxënësit pranojnë se edhe në orët e mësimit ka përjashtime…
“Unë nuk e përdor, por gjatë 5-minutshëve edhe na i japin mësuesit… na duhet të shohim orën. Për mua vajzat e thyejnë më shumë rregullin, bëjnë video për TikTok”.
Nxënësit përdorin edhe manovra për të manipuluar stafin pedagogjik.
“Zakonisht marrin dy telefona, një të fikur ja japin mësuesit”.
Pamjet shkollë më shkollë në kryeqytet, tregojnë se gjimnazistët janë më të pabindurit, por edhe në shkollat 9-vjeçare nuk mungojnë nxënësit me telefona, të cilët bien në sy mes shumicës që ju është mbyllur telefoni në sirtaret e klasës. Këtu prindërit kërkojnë barazinë për të gjithë. TCh
