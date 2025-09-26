Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident i rëndë në aksin Poliçan-Berat. Humb jetën drejtuesi, plagosen dy pasagjerë
Transmetuar më 26-09-2025, 19:37

Berat, 26 Shtator 2025 – Një aksident me pasojë vdekjen e një personi dhe plagosjen e dy të tjerëve është regjistruar rreth orës 18:00, në aksin rrugor “Poliçan–Berat”, në vendin e njohur si Ura e Vodicës.

Sipas informacioneve paraprake, shtetasi E. B., 34 vjeç, banues në Berat, duke drejtuar një automjet, dyshohet se ka humbur kontrollin e mjetit, i cili ka dalë nga rruga.

Për pasojë, drejtuesi i automjetit ka ndërruar jetë në vendngjarje, ndërsa dy pasagjerët që ndodheshin në automjet, shtetasit A. E., 36 vjeç dhe K. G., 37 vjeç, të dy banues në Berat, kanë mbetur të plagosur dhe janë transportuar me urgjencë në spital për ndihmë mjekësore.

Në vendin e ngjarjes ndodhet grupi hetimor, i cili po punon për zbardhjen e plotë të shkaqeve dhe rrethanave të aksidentit.

Berat/Informacion paraprak

