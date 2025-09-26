Tragjedia që i mori vëllain e vogël Gjestit të Big Brother

Përplasja e një makine me një motor me 4 rrota ka shkaktuar humbje fatale duke i marrë jetën një djali të ri dhe duke lënë të plagosur një tjetër.
Ngjarja ndodhi në Qungur të Pejës, Kosovë, raporton noa.al. Viktima është Eldion Kelmendi. I ndjeri ishte vëllai i Gjestit që u bë i famshëm me praninë e tij në Big Brother VIP Kosova dhe më tej në Big Brother VIP Albania. Këtë të fundit, reperi Besaet Kelmendi, Gjesti e fitoi.
Aksidenti ndodhi në orën 14, kur një veturë u përplas me një katërçikletë, duke lënë një person të vdekur dhe një tjetër të lënduar rëndë.
I plagosuri, me inicialet K.B, banor i fshatit Terboviq, ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore dhe është nën ndërhyrje mjekësore në spitalin e Pejës.
Zëdhënësi për rajonin e Pejës, Fadil Gashi, duke konfirmuar aksidentin, tha: “Rreth orës 14:00, në fshatin Qungur të komunës së Pejës ka ndodhur një aksident mes një veture dhe një katërçiklete.
Policia ka dalë menjëherë në vendngjarje, ndërsa ekipi mjekësor ka konfirmuar vdekjen e një personi në vendin e ngjarjes dhe lëndimin e rëndë të një tjetër, i cili është dërguar me urgjencë në QKUK”.
Ngjarja ka shkaktuar tronditje në komunitet dhe te fansat e reperit Gjesti, ndërsa hetimet për shkaqet e aksidentit vazhdojnë.
