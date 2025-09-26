Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Operacion në Pogradec, goditen pronat e paluajtshme të përfituara nga aktivitetet kriminale
Transmetuar më 26-09-2025, 14:30

POGRADEC- Një operacion është ndërmarrë ditën e sotme në Pogradec nga forcat operacionale. Mësohet se aksioni është kundër pasurive të paluajtshme që janë përfituar nga aktivitetet kriminale.

Akstalisht aksioni është në vijim dhe ende nuk dihet se cilat subjekte kanë rënë në rrjetën e SPAK. Ndërkohë që pritet një njoftim për mediat në lidhje me aksionin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

