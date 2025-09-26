Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Dronë të dyshuar nga Serbia shkelin hapësirën ajrore në veri të Kosovës, Drejtori i Policisë: Po monitorojmë situatën
Transmetuar më 26-09-2025, 13:45

KOSOVË – Disa dronë, të cilët dyshohen se janë nisur nga Serbia, kanë shkelur hapësirën ajrore në veri të Kosovës. Sipas Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha kjo është një lëvizje e qëllimtë nga Serbia, e cila kërcënon kufirin e Kosovës. Në një deklaratë që ka bërë sot për mediat Hoxha tha se kjo lëvizje nuk e prek sigurinë e qytetarëve.

Ndërkohë që bëri me dije se ka kontaktuar me KFOR-në, theksoi faktin që po bëhen monitorime dhe hetime mbi këtë ngjarje.

“Kohën e fundit kemi pasur fluturime të dronëve që ne po dyshojmë që po vijnë nga territori i Serbisë në pjesën veriore të Kosovës. Policia është në kontakt me KFOR, jemi duke bërë monitorimin dhe me pa se çfarë mund të bëhet. Është e rrezikshme për pjesën e kufirit po, por për qytetarët tanë jo, ne jemi duke i mbrojtur po ashtu. Ndërsa hapësira ajrore është përgjegjësi e KFOR. Ne e kemi njoftuar KFOR-in dhe partnerët tanë, KFOR është përgjegjësi e tyre, janë duke punuar për këtë drejtim”,u shpreh Hoxha.

Lajmin që dronët serbë kanë kaluar mbi territorin e Kosovës e dha Ministri i Brendshëm i Kosovës, Xhelal Sveçla.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...