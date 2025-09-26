Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Sherr me kaçavida mes dy personave në Vlorë
Transmetuar më 26-09-2025, 10:53

Dy të rinj kanë konfliktuar me njëri tjetrin mëngjesin e kësaj të premteje në lagjen ’29 Nëntori’ në Vlorë.

Njëri prej tyre ka nxjerrë kaçavidën dhe e goditur tjetrin në dorë. Ky i fundit ka marrë plagë të lehtë ndërkohë që është vënë në ndjekje të autorit.

I plagosuri ndodhet në polici për të bërë kallëzimin penal ndaj autorit, i cili është larguar menjëherë pas ngjarjes.

