Edhe pak muaj jam në fushë/ Dhjetëra trofe, Busquets njofton tërheqjen: Barça klubi i jetës

Sergio Busquets, një nga mesfushorët më të mirë të brezit të tij, ka njoftuar tërheqjen nga futbolli në fund të këtij sezoni me Inter Miami: “Këto do të jenë muajt e mi të fundit në fushë, tërhiqem i lumtur dhe i qetë. Kanë qenë 20 vite të jashtëzakonshme, futbolli më ka dhuruar eksperienca unike së bashku me miqtë e mi. Falënderoj Barcelonën, klubin e jetës time. I kam realizuar të gjithë ëndrrat që kisha, kam festuat tituj të shumtë në Camp Nou”, u shpreh Busquets.
Në karrierën e tij brilante, Busquets ka fituar 3 Champions League, 9 kampionate në La Liga, 7 Kupa të Mbretit dhe shumë trofe të tjerë me Barçën, ndërsa me Spanjën është shpallur kampion Bote dhe Evrope.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd