Çfarë ndodhi në QSUT mes mjekut anestezist dhe vajzës që po futej në operacion

Mjeku anestezist Arbër Gj., është përballur me një denoncim se ka shkelur rregullat e etikës me një paciente.
Por çfarë ndodhi në QSUT ditën e djeshme, që vuri në lëvizje policinë për të kryer veprime hetimore dhe më pas t’ia kalojë prokurorisë.
Një vajzë ishte planifikuar të bënte një ndërhyrje mjekësore në spital. Ajo është takuar me mjekun anestezist-reanimator para se të kryhej operacioni.
Në një debat e sipër, mjeku i ka bërtitur duke ngritur zërin dhe po ashtu e ka kapur nga dora pacienten, në rrethana të paqarta, por që mendohet të kenë qenë në kushtet e një debati e sipër lidhur me operacionin, raporton noa.al.
Situata nuk ka mbetur me kaq dhe atje shkuan specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 4.
Në vijim, ata referuan materialet në Prokurori dhe nisën procedimin penal në ngarkim të shtetasit A. Gj., 44 vjeç, me profesion mjek.
"Procedimi penal nisi pasi ndaj tij ka bërë kallëzim një shtetase se gjatë kohës që ishte paraqitur për një ndërhyrje mjekësore në spital, nuk është trajtuar sipas rregullave të etikës profesionale", tha zyrtarisht policia.
Nën drejtimin e Prokurorisë punohet për sqarimin e rrethanave dhe dokumentimin e plotë ligjor të rastit. /noa.al
