Barcelona fiton në transfertë me përmbysje

Barcelona ia del ndaj Real Oviedos, duke marrë një fitore të çmuar 1-3 në transfertë, madje me përmbysje.
Vendasit ndëshkuan katalanasit me një gol mjaft të bukur në të 33-tën minutë, me anë të Reina. Ekipi i Flick u fut me shumë dëshirë në pjesën e dytë dhe përmbysi llogaritë me Garcia dhe Lewa. Goli i sigurisë mban firmën e Araujo.
Barcelona është në vendin e dytë me 16 pikë, dy pikë më pak se Real Madrid kryesues. Oviedo është në vendin e 18-të me 3 pikë.
