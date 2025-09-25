Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në Durrës, makina përplas të moshuarin
Transmetuar më 25-09-2025, 22:30

DURRËS- Një aksident i rëndë ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Durrës. Mësohet se një i ri me makinë ka përplasur një të moshuar në lagjen nr. 4. 71-vjeçari është dërguar në spitalin e Durrësit për të marrë ndihmë mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Njoftimi i Policisë:

Durrës/Informacion paraprak Rreth orës 20:30, në lagjen nr. 4, në “Rrugën e Portit”, automjeti tip Benz, me drejtues shtetasin M. P., 24 vjeç, ka aksidentuar këmbësorin I. D., 71 vjeç, banues në Durrës. Ky i fundit ndodhet në Spitalin e Durrësit, jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.

