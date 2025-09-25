E pazakontë! Pentagoni i jep urdhër të gjithë gjeneralëve të lartë nga e gjithë bota të mblidhen në SHBA

Pentagoni do të thërrasë javën e ardhshme një takim të udhëheqësve më të lartë ushtarakë amerikanë nga e gjithë bota.
Zyrtarë të shumtë të Departamentit të Luftës konfirmuan për Fox News se komandantëve të lartë ushtarakë u ishte kërkuar të fluturonin për në Virxhinia për një takim javën e ardhshme, megjithëse tema e diskutimit është e paqartë.
Pentagoni konfirmoi takimin, por nuk ofroi detaje.
"Sekretari i Luftës do t’u drejtohet udhëheqësve të tij të lartë ushtarakë në fillim të javës së ardhshme", tha zëdhënësi kryesor Sean Parnell në një deklaratë.
Një takim i kësaj madhësie dhe fushëveprimi është shumë i pazakontë dhe zakonisht do të zhvillohej në një telekonferencë të sigurt video, rreth 800 gjeneralë dhe admiralë janë të shpërndarë në të gjithë SHBA-në dhe botën.
Mungesa e detajeve rreth takimit i ka bërë disa të kenë frikë nga ndonjë ngjarje e afërt. Sekretari i Luftës Pete Hegseth ka thënë më parë se dëshiron të shkurtojë 20% të gjeneralëve dhe admiralëve të lartë.
Urdhri, i raportuar për herë të parë nga The Washington Post, zbatohet për oficerët e lartë me gradën e gjeneral brigade ose më lart ose ekuivalentin e tyre të Marinës dhe këshilltarët e tyre të lartë të rekrutuar.
Në maj, Hegseth lëshoi ??një direktivë për të shkurtuar rreth 100 gjeneralë dhe admiralë, së bashku me një shkurtim "minimum" prej 20% për oficerët me katër yje. Ai urdhëroi një reduktim shtesë prej 10% të oficerëve të përgjithshëm dhe të flamurit në të gjithë ushtrinë.
Sekretari i quajti reduktimet pjesë të politikës së tij "më pak gjeneralë, më shumë ushtarë".
Sipas Hegseth, aktualisht ka 44 oficerë me katër yje dhe të flamurit në të gjithë ushtrinë, duke krijuar një raport prej një gjenerali për 1,400 trupa, krahasuar me raportin gjatë Luftës së Dytë Botërore prej një gjenerali për 6,000 trupa.
Kjo vjen ndërsa zyrtarët e administratës janë duke u përgatitur për një strategji të re të mbrojtjes kombëtare që e bën mbrojtjen e atdheut një përparësi kryesore, ku strategjia prej kohësh kishte pasur një fokus në orientimin drejt Indo-Paqësorit.
Kjo strategji pritet të udhëheqë një rishikim të pozicionit të forcave globale që mund të shohë ndryshime të mëdha në pozicionimin e trupave amerikane në baza në të gjithë globin.
