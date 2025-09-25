Tentoi të vriste me automjet një person, shpallet në kërkim autori

Durrës, 25 Shtator 2025 – Një ngjarje e rëndë është regjistruar mbrëmjen e djeshme, më datë 24.09.2025, rreth orës 19:54, në rrugën “Vala e Detit”, ku një automjet goditi rëndë një këmbësor dhe u largua nga vendi i ngjarjes.
Sipas Policisë së Durrësit, shtetasi A. K., alias B. K., 55 vjeç, banues në Durrës, u përplas nga një automjet tip “Mercedes-Benz”, i cili u largua menjëherë pas aksidentit, duke mos ofruar ndihmë për të dëmtuarin.
Shërbimet e Policisë Rrugore dhe grupi hetimor, në bashkëpunim me Specialistët për Krimet e Rënda, kanë nisur menjëherë hetimet intensive për zbardhjen e ngjarjes dhe identifikimin e autorit.
Nga veprimet e para hetimore, është bërë e mundur identifikimi i drejtuesit të dyshuar të mjetit. Bëhet fjalë për shtetasin A. B., 40 vjeç, lindur dhe banues në Shijak, i cili është shpallur në kërkim së bashku me automjetin që dyshohet se përdori për të goditur qëllimisht 55-vjeçarin.
Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se ngjarja po hetohet si tentativë për vrasje me dashje, ndërsa vijojnë kontrollet për lokalizimin dhe arrestimin e 40-vjeçarit, si dhe për gjetjen e automjetit.
Ndërkohë, i plagosuri është transportuar me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë, ku ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore.
Policia e Durrësit bën thirrje për bashkëpunim me qytetarët që mund të kenë informacion mbi vendndodhjen e të kërkuarit ose të automjetit të përdorur në këtë ngjarje.
