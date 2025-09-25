Gjykata e Lartë ‘rrëzon’ Safet Gjicin për pafajësinë

Gjykata e Lartë ka rrëzuar kërkesën e ish kryebashkiakut të Kukësit Safet Gjici për pafajësi.
Gjici kërkoi prishje të vendimit të Apelit të Posaçmë të datës 24 qershor të vitit të kaluar dhe shpalljen e tij të pafajshëm për veprën penale “shpërdorim detyre” dhe “korrupsion pasiv”.
Gjici u dënua nga shkalla e dyte e gjyqsorit me 4 vite e 6 muaj burg për aferën seksuale brenda zyrës së Bashkisë Kukës me Alma Kaçin.
Për shkak të gjykimit të shkurtuar ai përfitoi ulje të dënimi me 3 vite. Ndërsa Kaçi u dënua me 1 vit e 6 muaj për “korrupsion aktiv”.
Në 19 maj të këtij viti, Safet Gjici u lirua nga qelia për shkak të problemeve shëndetësore, teksa ai po kryen dënimin e mbetur prej 8 muajsh në masën “arrest në shtëpi”.
