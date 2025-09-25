Paralajmërimi i Monika Kryemadhit: Së shpejti do jem në të gjitha televizionet

Monika Kryemadhi ka reaguar pas një seance gjyqësore që lidhet me hetimet ndaj saj dhe bashkëshortit të saj, Ilir Meta. Ajo theksoi mungesën e avokatit të Metës në seancë, duke sqaruar se shkaku ishte një vizitë shëndetësore e planifikuar jashtë vendit.
“Nuk ishte pranishëm ish-presidenti. Ishin gjithë të tjerët. Edhe mamaja ime nuk ishte. Kjo është një seancë tjetër. Edhe materialet voluminoze janë të mëdha, dhe kjo u lë më shumë mundësi avokatëve të njihen,” tha Kryemadhi.
Ajo kritikoi natyrën e akuzave ndaj saj dhe Ilir Metës, duke ngritur pikëpyetje mbi bazën ligjore të çështjes: “Po ju jap një pikë: Monika Kryemadhi dhe Ilir Meta akuzohen për korrupsion pasiv, ndërkohë që nuk ka asnjë të akuzuar për korrupsion aktiv. Kur nuk ka korrupsion aktiv, si mund të ketë korrupsion pasiv?”, u shpreh Kryemadhi.
Duke paralajmëruar një ofensivë mediatike, ajo shtoi se shumë shpejt do të jetë e pranishme në të gjitha ekranet televizive për të ndjekur hap pas hapi zhvillimet e çështjes dhe për të debatuar publikisht: “Do të jem e hapur për të gjitha televizionet,” tha Kryemadhi.
