U godit me thikë në shtëpinë e kushërirës, Beqiraj kishte ftuar në banesë shokë, dyshohet se u vra nga njëri prej tyre

Detaje të tjera dalin në dritë nga vrasja e 51-vjeçarit Valdon Beqiraj mbrëmjen e së mërkurës në lagjen nr. 12 të qytetit.
Policia tha se nga ekspertiza mjekoligjore, ka rezultuar se 51-vjeçari kishte shenja dhune në trup si edhe plagët të shkaktuara me mjetin prerës, si pasojë e të cilave dyshohet se ka humbur jetën.
Shkak dyshohet të jetë bërë një sherr me një person që ai kishte ftuar në banesë, e cila në fillim u raportua se ishte e tij, por rezultoi se ishte e kushërirës në emigrim që i kishte lënë çelësin për t’u kujdesur. Dyshohet se me miqtë konsumonin alkool dhe lëndë narkotike.
Dyshohet se ka pasur një sherr me njërin prej të ftuarve, i cili i ka marrë edhe jetën. Rrethanat e ngjarjes mbeten ende të paqarta, ndërsa policia ka shoqëruar disa persona në polici, mes të cilëve dyshohet edhe autori i krimit. Në banesë u gjet i pajetë nga nipi i tij.
Mësohet gjithashtu se 51-vjeçari përdorte edhe një emër tjetër, Marko Beqiraj dhe ishte baba i një djali 12-vjeçar. Ai punonte si kamarier me kohë të pjesshme në një lokal në qytetin bregdetar. Policia thotë se do të dalë me një tjetër njoftim pas sqarimit të rrethanave.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd