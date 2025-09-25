Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Wayne Rooney: “Do të kisha vdekur nëse gruaja ime nuk do të më kishte ndihmuar në problemin tim me alkoolin”
Transmetuar më 25-09-2025, 10:18

ANGLI – Ish-sulmuesi i Anglisë dhe Manchester United, Wayne Rooney, beson se do të kishte vdekur nëse gruaja e tij, Coleen, nuk do ta kishte ndihmuar të menaxhonte problemet me alkoolin. 39-vjeçari, golashënuesi më i mirë i United, thotë se "ka luftuar shumë" me alkoolin gjatë karrierës së tij si lojtar.

"Unë besoj sinqerisht se nëse ajo nuk do të kishte qenë aty, unë do të kisha vdekur", tha ai për podkastin Rio Ferdinand Presents. "Kam bërë gabime në të kaluarën, të cilat janë të dokumentuara mirë. Për rreth 20 vjet, ajo më ka ndihmuar të qëndroj në rrugën e duhur."

"Doja të dilja, të argëtohesha me miqtë e mi dhe të kaloja një natë jashtë. Arrita në një pikë ku e teprova: ajo ishte një pikë në jetën time, ku kisha shumë vështirësi me alkoolin. Pija për dy ditë rresht. Vija në stërvitje dhe shënoja dy gola në fundjavë, pastaj kthehesha dhe pija përsëri për dy ditë rresht."

Rooney i shpjegoi ish-shokut të tij të skuadrës se vinte në stërvitjen e United pas një seance pirjeje dhe përdorte pika për sytë, çamçakëz dhe krem ​​pas rroje në një përpjekje për të maskuar gjendjen e tij.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...