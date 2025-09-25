Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Autori u përlesh me viktimën para se ta vriste/ Detaje nga ngjarja në Durrës. U gjet i pajetë nga nipi. 10 të shoqëruar
Transmetuar më 25-09-2025, 10:13

Një përleshje është zhvilluar në banesën e Valbon Marko Beqirajt, i cili u gjet i vrarë me plagë thike.

Ngjarja ndodhi në lagjen nr.12 të Durrësit. Gazetarja Klodjana Haxhiaj në një lidhje live për News24 raportoi se mes autorit të krimit, që mendohet se nuk është familjar, ka pasur një sherr fizik, që rezultoi më pas fatal për 51-vjeçarin.

Ky fundit u gjet i pajetë nga nipi i tij, pas tentativave të bashkëshortes së viktimës, e cila i kishte telefonuar disa herë të shoqin, por ky i fundit nuk i ishte përgjigjur. Sakaq, thuhet se mes 10 personave të shoqëruar në polici, ndodhet dhe autori i krimit. Pritet që të tjera detaje të dalin në dritë. Viktima jetonte në banesën e hallës së tij, bashkë me djalin dhe gruan, ndërsa punonte si kamarier.

Policia ka bërë këqyrjen e kamerave të sigurisë, për të parë dhe lëvizjet në këtë lagje.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...