Messi shënon dy gola dhe një asist, Inter Miami kalon në eliminatoret e MLS-së (Video)

SHBA – Inter Miami e shkatërroi New York Cityn 4-0 jashtë fushe të mërkurën duke gdhirë e enjte në Europë me një dopiedë nga Leo Messi, duke i siguruar kualifikimin për në fazën eliminatore të MLS-së.
Ndeshja kundër New York City ishte një nga tre ndeshjet që Inter Miami kishte ende pezull për shkak të pjesëmarrjes së tyre në Kupën e Botës për Klube FIFA verën e kaluar.
Me fitoren e tyre të mërkurën, Inter Miami i Messit u zhvendos në vendin e tretë në Konferencën Lindore me 55 pikë, pesë pas liderit, Philadelphia Union, por ende me dy ndeshje më pak të zhvilluara.
Inter Miami ende synon të ruajë Supporters’ Shield, titullin që i jepet ekipit më të mirë në sezonin e rregullt të MLS. Këtë të shtunë, djemtë e Javier Mascheranos do të luajnë kundër Torontos, një nga ekipet më të dobëta të ligës.
New York City, i cili filloi pa kostarikanin Alonso Martínez në formacionin titullar, pati rastet më të mira të pjesës së parë, por humbi rastet para portës së Oscar Ustarit kundër mbrojtjes së fortë të vendosur nga Inter Miami.
Pak para përfundimit të pjesës së parë, në minutën e 43-të, Inter Miami kaloi në epërsi falë një goli nga Baltasar Rodríguez, i asistuar nga bashkëkombësi i tij Leo Messi.
Tashmë në pjesën e dytë, në minutën e 74-të, ishte vetë Messi ai që e çoi rezultatin në 0-2 pas një asisti madhështor në hapësirë nga shoku i tij i skuadrës Sergio Busquets, teksa mposhti portierin Matt Freese .
Luis Suárez shënoi golin e tretë nga një penallti e akorduar nga Rodrigo de Paul. Uruguajani u rikthye në formacionin titullar të mërkurën pas një pezullimi prej tre ndeshjesh për pështymje ndaj një gjyqtari në ndeshjen ndaj Seattle Sounders, pas humbjes në finalen e Kupës së Ligës. Me New York City në rrëmujë, Messi shënoi golin e tij të dytë me një krosim të shkëlqyer në minutën e 86-të.
Dy golat e rikthen Messin në krye të listës së golashënuesve në MLS me 24 gola, dy më shumë se sulmuesi francez Denis Bouanga (Los Angeles FC) dhe tre më shumë se anglezi Sam Surridge (Nashville).
