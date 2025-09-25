BSH: Çmimet e banesave rriten me 42% në gjysmën e parë të vitit 2025

Tiranë, 25 Shtator 2025 – Tregu i pasurive të paluajtshme në Shqipëri po përjeton një rritje të ndjeshme të çmimeve, sipas të dhënave më të fundit nga Banka e Shqipërisë (BSH). Sipas indeksit Fischer, në gjashtëmujorin e parë të vitit 2025, çmimi i banesave në rang vendi është rritur me 14.6% krahasuar me gjashtëmujorin e dytë të vitit 2024 dhe me 41.7% në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë.
Tirana me ritme më të moderuara rritjeje
Në kryeqytet, rritja e çmimeve ka qenë më e moderuar. Indeksi i çmimeve të shitjes së banesave në Tiranë u rrit me 5.1% krahasuar me periudhën paraardhëse dhe 32.6% në krahasim me gjashtëmujorin e parë të vitit 2024. Kjo tregon se pjesën më të madhe të rritjes e kanë udhëhequr zonat bregdetare, të cilat kanë regjistruar kërkesë të shtuar, përfshirë nga blerës jorezidentë.
Qiratë në rritje dhe kërkesë në rritje
Sipas agjentëve imobiliarë, edhe çmimet e qirave janë rritur gjatë kësaj periudhe, ndonëse BSH nuk ofron të dhëna të detajuara mbi to. Kërkesa për marrje me qira, veçanërisht në Tiranë, ka shënuar rritje krahasuar me gjashtëmujorin e kaluar, çka ka ndikuar edhe në qëndrueshmërinë e çmimeve të larta.
Optimizëm mes agjentëve dhe ndërtuesve
Sondazhi i BSH-së me një kampion prej 230 subjektesh që përfaqësojnë rreth 75–80% të tregut të pasurive të paluajtshme tregon një rritje të optimizmit për situatën në afatin e shkurtër dhe të gjatë. Balanca neto e vlerësimeve për ecurinë e tregut ishte pozitive me 6%, ndërsa për subjektet që kanë realizuar shitje, kjo balancë ishte rreth 21%, duke sinjalizuar një ndjesi të përmirësuar në terren.
Më shumë banesa të reja, më pak stok i pashitur
Numri i banesave të reja të regjistruara ka shënuar një përmirësim të lehtë, me balancë neto -2%, çka përkthehet në një treg relativisht të qëndrueshëm. Ndërkohë, stoku i pronave të pashitura ka vijuar të bjerë, si për banesat, ashtu edhe për njësitë tregtare.
Rritet koha mesatare e shitjes, sidomos në Tiranë
Një nga zhvillimet më domethënëse është zgjatja e kohës mesatare të shitjes, që në rang vendi është rritur në 11.6 muaj, nga 9.3 muaj në vrojtimin e mëparshëm. Në Tiranë, kjo kohë është rritur ndjeshëm në 11.1 muaj, nga vetëm 7.1 muaj më parë. E kundërta ka ndodhur në zonat bregdetare, ku koha e shitjes është ulur në 8.7 muaj, nga 10 muaj më parë.
Kredia bankare mbetet burim i rëndësishëm financimi
58% e transaksioneve për banesa dhe prona tregtare janë realizuar me financim nga bankat, me kreditë që mbulojnë deri në 60% të vlerës së pasurisë në 62% të rasteve. Kjo tregon një vazhdimësi në varësinë e tregut ndaj kreditimit, pavarësisht rritjes së normave të interesit në vitet e fundit.
Rënie e lehtë e blerësve jorezidentë
Në gjysmën e parë të 2025-ës, 15% e banesave janë blerë nga shtetas jorezidentë, një rënie krahasuar me 18% në gjashtëmujorin e mëparshëm. Nga këta, 71% janë shtetas të BE-së, nga 77% më parë. Megjithatë, prania e jorezidentëve në treg ka pasur prirje në rritje gjatë 5 viteve të fundit, veçanërisht në zonat bregdetare.
Pritshmëri pozitive për periudhën në vijim
Agjentët mbeten optimistë për të ardhmen, si për periudhën afatshkurtër, ashtu edhe për dy vitet në vijim. Rritja e vazhdueshme e çmimeve, interesimi i qëndrueshëm për blerje dhe kërkesa e lartë për qira përbëjnë faktorët kryesorë që mbështesin këtë pritshmëri.
