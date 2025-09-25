3 shenjat më me fat sipas Paolo Fox, e enjte 25 Shtator

Në publikimet e tij radiofonike të horoskopit ditor, Paolo Fox për këtë të enjte 25 shtator 2025, vlerëson se disa shenja gëzojnë mbështetje të fortë nga yjet në dashuri, punë dhe shëndet, ndërsa të tjera duhet të tregojnë kujdes me energjitë e tyre. Ja cilat janë më të favorizuarat dhe cilat hasin më shumë vështirësi.
🌟 Shenjat më me fat
Luani (23 korrik – 22 gusht)
Energjia e Luanit ndizet fuqishëm. Në dashuri, çiftet përjetojnë pasion dhe intesë të ripërtërirë, ndërsa beqarët kanë mundësi të tërheqin vëmendjen me një gjest ose buzëqeshje të fuqishme. Në punë, projektet e mbetura pezull marrin hov dhe marrin mbështetje. Shëndeti mbështetet nga vitaliteti i lartë, me kusht që të ruhet ekuilibri dhe të mos ketë teprime. Fjala kyçe është forca krijuese, që hap rrugë të reja dhe motivon edhe të tjerët.
Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)
Shigjetari ndjek thirrjen e aventurës dhe optimizmit. Në dashuri, çiftet afrohen më shumë përmes spontaneitetit, ndërsa beqarët përjetojnë takime të gjalla dhe të mbushura me humor. Në punë, idetë e reja marrin formë dhe mund të hapin projekte afatgjata, sidomos me partneritete ndërkombëtare. Shëndeti forcohet nga aktiviteti fizik dhe lëvizja. Fjala kyçe është optimzmi, që ndriçon marrëdhënie dhe sfida profesionale.
Peshorja (23 shtator – 22 tetor)
Peshorja gjen ditën ideale për të rikthyer ekuilibrin. Në dashuri, marrëdhëniet zbuten falë dialogut dhe gjesteve të vogla. Beqarët kanë shanse për njohje të reja në rrethin social. Në punë, vjen një mundësi bashkëpunimi që do të japë fryte me kohë. Shëndeti përmirësohet nëse i kushtohet vëmendje trupit dhe frymëmarrjes. Fjala kyçe është harmonia, e cila ndihmon në vendimmarrje të qarta dhe të qëndrueshme.
—
⚠️ Shenjat më të pafavorshme
Dashi (21 mars – 20 prill)
Dashi ndjen tensione për shkak të impulsivitetit. Në dashuri, dalin në sipërfaqe keqkuptime që kërkojnë durim dhe komunikim të qartë. Në punë, mund të shfaqen sfida që kërkojnë qetësi, pasi reagimet e shpejta mund të prishin ekuilibrin. Shëndeti kërkon kujdes ndaj gjumit dhe rikuperimit. Fjala kyçe është kujdesi, për të shmangur përplasjet e panevojshme.
Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)
Gaforrja lëviz mes emocioneve të thella dhe lodhjes. Në dashuri, çiftet gjejnë ngrohtësi, por frika dhe pasiguritë mund të dëmtojnë qetësinë. Beqarët kanë mundësi për takime të ndjeshme, por duhet të mbajnë larg dyshimet. Në punë, duhen vendime të kujdesshme, sidomos për aspektet financiare. Shëndeti rrezikon nga stresi dhe mungesa e pushimit. Fjala kyçe është stabiliteti emocional, që sjell qetësi dhe siguri.
Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)
Virgjëresha kërkon rend dhe perfeksion, por kjo prirje mund të bëhet e lodhshme. Në dashuri, çiftet përballen me tensione nga pritshmëritë e larta, ndërsa beqarët mund të humbasin raste të mira duke gjykuar shpejt. Në punë, kujdesi ndaj detajeve është i dobishëm, por teprimi pengon rrjedhën natyrale. Në shëndet, shfaqet nevoja për pushim dhe rregullsi. Fjala kyçe është elasticiteti, për të mos u bllokuar nga perfeksionizmi. /noa.al
Horoskopi i Paolo Fox për të Enjten, 25 Shtator 2025: Parashikimet për çdo Shenjë Zodiakale
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd